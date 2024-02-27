Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продажи RPG Stardew Valley превысили 30 миллионов копий
Министерство обороны Польши не планирует отправлять на Украину своих солдат
Синоптик Ильин предупредил о снегопадах в марте
В Китае создали обезьяну-химеру для изучения нейродегенеративных заболеваний
Гемпель: отправка Францией войск на Украину станет исторической ошибкой Макрона
Красота от природы: как использовать авокадо, бананы и морковь для ухода за внешностью
Сёмга в апельсиновой глазури: отлично сочетается со сладостью и кислинкой цитрусовых
Micro Mobility представила образец миниэлектрокара
Делимся секретами выращивания щавеля
Онколог рассказал, в каком случае размер живота указывает на рак

Онколог Иванов: увеличение объёма живота может говорить о раке брюшины

1:11
Здоровье

Онкохирург Антон Иванов в интервью изданию "Газета.Ru" рассказал о симптомах мезотелиомы — злокачественной опухоли брюшины, которая может привести к накоплению жидкости и увеличению размеров живота. По словам специалиста, в начале пациенты испытывают дискомфорт и боль в брюшной полости, слабость, тошноту. У них теряется аппетит, происходит расстройство ЖКТ, потливость по ночам и повышается свёртываемость крови. С момента возникновения опухоли до появления симптомов может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет, предупредил врач.

Онколог Иванов: увеличение объёма живота может говорить о раке брюшины
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

"Чаще всего такой вид рака диагностируется у мужчин. Главная мера профилактики — это защита от вдыхания асбестовой пыли", — добавил медик.

Также онколог рассказал о коварстве рака груди, который на ранних стадиях протекает бессимптомно. Поэтому ранняя диагностика и вовремя начатое лечение являются залогом благополучного исхода, сохранения жизни и здоровья пациентки. Предотвратить возникновение онкологии современная наука пока что не в силах. Поэтому главная задача — профилактика и ранняя диагностика недуга, резюмировал врач.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке
В Болгарии пригласили США поучаствовать в сухопутной операции на Украине Любовь Степушова Bloomberg: русские не сдаются и помнят зло Олег Володин Под Авдеевкой освобождено Степовое, уничтожен первый американский "Абрамс" Дмитрий Плотников
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Последние материалы
Прохор Шаляпин показал, как выглядел в 15-летнем возрасте
Почему кошка вылизывает владельцу руки: основные причины и сигналы
"Новые люди" предложили создать алиментный фонд
Что такое бьютификация лица
Счетная палата РФ выступила за синхронизацию государственных программ по благоустройству и ЖКХ
Российские военные ликвидировали идейного майора ВСУ Головина под Артемовском
Автоэксперт Моржаретто: выгодно купить машину в кредит можно через корпоративные программы
В сети появился трейлер хоррора "Домовой"
Ксения Бородина купила носки за 40 тысяч рублей: "У Chanel такие цены"
Как женщины и кошки находят общий язык: секреты привязанности питомцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников