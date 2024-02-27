Онколог рассказал, в каком случае размер живота указывает на рак

Онколог Иванов: увеличение объёма живота может говорить о раке брюшины

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онкохирург Антон Иванов в интервью изданию "Газета.Ru" рассказал о симптомах мезотелиомы — злокачественной опухоли брюшины, которая может привести к накоплению жидкости и увеличению размеров живота. По словам специалиста, в начале пациенты испытывают дискомфорт и боль в брюшной полости, слабость, тошноту. У них теряется аппетит, происходит расстройство ЖКТ, потливость по ночам и повышается свёртываемость крови. С момента возникновения опухоли до появления симптомов может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет, предупредил врач.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

"Чаще всего такой вид рака диагностируется у мужчин. Главная мера профилактики — это защита от вдыхания асбестовой пыли", — добавил медик.

Также онколог рассказал о коварстве рака груди, который на ранних стадиях протекает бессимптомно. Поэтому ранняя диагностика и вовремя начатое лечение являются залогом благополучного исхода, сохранения жизни и здоровья пациентки. Предотвратить возникновение онкологии современная наука пока что не в силах. Поэтому главная задача — профилактика и ранняя диагностика недуга, резюмировал врач.