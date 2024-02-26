Давление зашкаливает: взрывной рост спроса на тонометры

Спрос на тонометры в России вырос на 29% за год

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Юрий Конев отмечает, что спрос на тонометры в России вырос на 29% за прошедший год. Он объясняет это старением населения, сохранением высокого уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышением медицинского просвещения. Об этом сообщает Радио 1.

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Конев считает, что наличие тонометра в каждой семье с пожилыми членами является важным, так как это позволяет выявлять проблемы с артериальным давлением и корректировать курс лечения.

Он также рекомендует вести дневник самонаблюдения давления для более эффективного контроля над здоровьем.