Назван напиток, наиболее способствующий метаболизму

Чай камбуча признан самым полезным напитком

Врачи и диетологи из Китая рекомендовали употребление камбучи для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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Камбуча — это чайный гриб, также известный как маньчжурский или медузомицет. Представляет собой симбиоз дрожжей и уксуснокислых бактерий, которые превращают чай в газированный напиток с легким алкогольным эффектом и приятным вкусом. Этот напиток издавна известен своими целебными свойствами и используется для лечения различных заболеваний, а также для укрепления иммунитета.

Напиток из камбучи был известен ещё в советское время.