Назван напиток, наиболее способствующий метаболизму

Врачи и диетологи из Китая рекомендовали употребление камбучи для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Камбуча — это чайный гриб, также известный как маньчжурский или медузомицет. Представляет собой симбиоз дрожжей и уксуснокислых бактерий, которые превращают чай в газированный напиток с легким алкогольным эффектом и приятным вкусом. Этот напиток издавна известен своими целебными свойствами и используется для лечения различных заболеваний, а также для укрепления иммунитета.
Напиток из камбучи был известен ещё в советское время.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.