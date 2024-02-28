Здоровый сон для активного образа жизни: оптимальная длительность дневного сна

Директор клинического центра по изучению лицевой боли и медицине сна при Техасском университете профессор Стивен Бендер поделился результатами исследований, указывающими на положительное влияние короткого дневного сна на умственную активность, в то время как слишком продолжительный сон может нарушить циркадные ритмы и ухудшить когнитивные функции.
По словам Бендера, выгоды от короткого дневного отдыха были обнаружены в ходе многих исследований. Дневной сон продолжительностью около 20 минут способен улучшить внимание, память, а также повысить бдительность и скорость реакции. Также он отмечает, что такой период отдыха может способствовать развитию творческого мышления.
Помимо этого, короткий дневной сон может помочь в освоении новых двигательных навыков, например, игры на музыкальном инструменте, поскольку во время сна укрепляются паттерны такой деятельности в мозгу.
Специалист в области медицины сна также подчеркивает, что подобные преимущества обычно наблюдаются при кратковременном отдыхе. В то же время длительный дневной сон (более 30 минут) может вызвать ощущение вялости, дезориентации и снижения умственной работоспособности в течение последующего периода бодрствования.
Продолжительный дневной сон также может нарушить ночной сон, вызвав затруднения с засыпанием или бессонницу. Эти нарушения цикла сна и бодрствования могут привести к общему недосыпанию, что может нанести вред здоровью. Среди негативных последствий недостатка сна — увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и гиперхолестеринемии.
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