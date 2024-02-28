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Борьба с ожирением: чем спровоцирован лишний вес у детей и взрослых — об этом мало кто знает

Врач Калинченко заявила, что контрацептивы и антидепрессанты являются причиной ожирения в РФ

1:58
Здоровье

Согласно официальной статистике, более 60% жителей России имеют избыточный вес, причем треть из них страдает ожирением.

Врач Калинченко заявила, что контрацептивы и антидепрессанты являются причиной ожирения в РФ
Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Эту тенденцию подчеркнула профессор Светлана Калинченко, заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН имени П. Лумумбы. Она отметила, что с каждым годом эта проблема лишь усугубляется. Уже в раннем возрасте, в начальных классах, лишний вес наблюдается у 30% детей. Причины этого различны для разных возрастных групп.

"На сегодняшний день ожирение приобретает характер пандемии. Это не просто результат переедания или сидячего образа жизни. За этим стоит либо недостаток жиросжигающих гормонов, либо избыток жироаккумулирующих гормонов", — подчеркнула профессор Калинченко.

"Частой причиной избытка жира сегодня является прием лекарств, которые способствуют гиперпролактинемии. Контрацептивы и антидепрессанты в частности могут вызывать лекарственную гиперпролактинемию, что, вероятно, является одной из главных причин ожирения у людей в возрасте от 25 до 45 лет".

"У детей же ожирение может быть вызвано недостатком Омега-3. Это связано с тем, что популярная практика употребления витаминизированного рыбьего жира, распространенная в СССР, ушла в прошлое", — добавила специалист по эндокринологии.

Касательно возрастной группы 45-60 лет, набору веса способствует страх людей использовать заместительную гормонотерапию, необходимую при снижении выработки организмом гормонов. В то время как заместительная гормонотерапия может помочь сохранить здоровье и активность.

В группе от 60 до 75 лет ожирение связано с болезнями кишечника, пояснила эксперт по эндокринологии. Постепенно организм перестает усваивать железо, что приводит к потере мышечной массы и набору жира.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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