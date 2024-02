Борьба с ожирением: чем спровоцирован лишний вес у детей и взрослых — об этом мало кто знает

Согласно официальной статистике, более 60% жителей России имеют избыточный вес, причем треть из них страдает ожирением.

Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.