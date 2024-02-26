Эндокринолог Павлова объяснила, почему свежевыжатые соки приводят к набору лишнего веса

Эндокринолог Павлова рассказала, почему не стоит давать свежевыжатые соки детям

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила родителей, что не стоит давать детям свежевыжатые соки, несмотря на распространённое мнение о пользе такого напитка. Свежевыжатые соки действительно полезны, однако их употребление может привести к набору лишнего веса.

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Павлова объяснила, что так происходит из-за высокого содержания в свежевыжатых соках фруктозы, которая одинаковая везде. В этом смысле полезная еда не отличается от вредной. Воздействие фруктозы на организм всегда приводит к одному и тому же результату.

"Здесь не может быть разночтений. Если в организм попадает фруктоза, а в соках её много, то половина её превратится в жир. Оставшаяся часть переработается в глюкозу, а та, в свою очередь, при низкой физической активности тоже будет запасена в жировую ткань в виде резерва", — объяснила Павлова в разговоре с kp.ru.

Она добавила, что гораздо лучше давать ребёнку цельные фрукты и следить за тем, чтобы он пил достаточное количество воды.