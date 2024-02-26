Добавление квашеной белокочанной капусты в ежедневное питание является необходимым шагом для тех, кто стремится похудеть, советует российский врач-диетолог Елена Соломатина.
По мнению специалиста, в этом броженом продукте содержится тартроновая кислота, которая блокирует превращение углеводов в жир. Однако следует отметить, что включать квашеную капусту в рацион следует только при отсутствии проблем с ЖКТ и щитовидной железой.
Квашеная капуста является продуктом питания, получаемым в результате молочнокислого брожения капусты и считается традиционным продуктом во многих европейских странах.
"Тартроновая кислота блокирует превращение углеводов в жир, поэтому для любителей сладкого и мучного квашеная капуста может стать отличным союзником в борьбе с лишним весом. Однако стоит помнить о необходимости минимального содержания соли", — пояснила Соломатина.
Кроме того, квашеная капуста богата клетчаткой, которая помогает избавиться от лишнего сахара в организме. В этом блюде также присутствует янтарная кислота, которая способствует клеточному обмену веществ и улучшает общие метаболические процессы.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.