Защитите свои глаза и улучшите сон с помощью этих орехов: врачебный взгляд

Врачи призвали мужчин есть фисташки для улучшения сна

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Елена Малышева подчеркнула, что употребление этих орехов может способствовать улучшению сна и снижению вероятности развития макулодистрофии.

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Она отметила наличие в фисташках кремния, витамина В6 и мелатонина, что приносит значительную пользу здоровью.

Офтальмолог врач Михаил Коновалов добавил, что кремний, содержащийся в фисташках, полезен для сосудов, так как участвует в процессе синтеза коллагена, что поддерживает эластичность сосудов и зрение. Витамин В6, также присутствующий в фисташках, помогает поддерживать работу макулы глаза и уменьшает риск развития макулодистрофии.

Кроме того, фисташки содержат мелатонин, который способствует улучшению качества сна. Рекомендуется употреблять примерно 10–12 фисташек для достижения этого эффекта. Однако важно помнить, что у некоторых людей фисташки могут вызывать аллергические реакции.