На Урале врачи спасли ветерана СВО от ампутации ноги, использовав новую технологию

Уральские врачи спасли ногу ветерану СВО с помощью новой технологии

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

39-летний ветеран СВО попал в Свердловский областной госпиталь с тяжёлым ранением бедренной кости. Ещё недавно в таком случае ему бы ампутировали ногу, но теперь в медицине появился новый способ спасти конечность даже при таком тяжёлом состоянии.

Фото: flickr.com by Austin Samaritans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Проведя обеззараживание раны, медики обнаружили, что инфекция по-прежнему осталась и может пойти дальше и распространиться по всему организму.

"Пациенту установили специальный имплант (спейсер) с антибиотиком для борьбы с инфекцией и стимуляции заживления. Установка такого прибора при инфекционных процессах позволяет спасти конечности, обеспечить полное восстановление их функций, включая опорную", — рассказали в минздраве.

Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии и восстанавливается после операции.

Ранее в Свердловской области был запущен проект "Контроль здоровья", включающий в себя дополнительные обследования, которые местные жители могут пройти после диспансеризации.