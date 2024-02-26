На Урале врачи спасли ветерана СВО от ампутации ноги, использовав новую технологию

39-летний ветеран СВО попал в Свердловский областной госпиталь с тяжёлым ранением бедренной кости. Ещё недавно в таком случае ему бы ампутировали ногу, но теперь в медицине появился новый способ спасти конечность даже при таком тяжёлом состоянии.
Проведя обеззараживание раны, медики обнаружили, что инфекция по-прежнему осталась и может пойти дальше и распространиться по всему организму.
"Пациенту установили специальный имплант (спейсер) с антибиотиком для борьбы с инфекцией и стимуляции заживления. Установка такого прибора при инфекционных процессах позволяет спасти конечности, обеспечить полное восстановление их функций, включая опорную", — рассказали в минздраве.
Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии и восстанавливается после операции.
Ранее в Свердловской области был запущен проект "Контроль здоровья", включающий в себя дополнительные обследования, которые местные жители могут пройти после диспансеризации.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.