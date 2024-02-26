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Облысевшая блогерша поделилась простым и чудодейственным способом быстро отрастить волосы в домашних условиях

Облысевшая блогерша рассказала, как быстро отрастить волосы в домашних условиях

0:53
Здоровье

Блогерша Соня Хуссейн мучилась из-за того, что у неё клочьями выпадали волосы, но она справилась с этой проблемой и поделилась с подписчиками простым и эффективным способом быстро отрастить волосы в домашних условиях и предотвратить их дальнейшее выпадение.

Облысевшая блогерша рассказала, как быстро отрастить волосы в домашних условиях
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сходив к врачу, Соня выяснила, что в её организме не хватало железа, и с тех пор стала больше следить за питанием.

"Если у вас выпадают волосы, вам нужно проконсультироваться с врачом и сдать анализы", — написала она в своём TikTok.

Кроме того, Соня рассказала о том, какую делает маску для своих волос. Два раза в неделю она наносит на волосы смесь кокосового, миндального, касторового масла и масла чёрного тмина и смывает её через несколько часов. Подписчики оценили такой способ ухода за волосами и согласились, что это стимулирует их рост и придаёт пышность шевелюре.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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