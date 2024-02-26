Продажи тонометров почти на треть выросли в России

Почти на 30 процентов в России в 2023-м году увеличился спрос на тонометры

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России в 2023-м году жители стали активно скупать тонометры, о чем говорит статистика продаж. За прошлый год спрос на этот товар вырос почти на треть.

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"В основном этот товар покупают в маркетплейсах. Продажи аппарата онлайн выросли в 2,4 раза", — сообщили "Известиям" сотрудники аналитической компании RNC Pharma.

Спрос на тонометры могло простимулировать увеличение объема их отечественного производства. Врачи же связали такую ситуацию со спросом на эти приборы и тренд на внимательное отношение россиян к здоровью. Также на такой спрос могли повлиять последствия перенесенного короновируса.