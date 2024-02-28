Вот это новости! Какие три жирных продукта надо есть, чтобы избавиться от лишнего веса

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Врач Капралова назвала жирные продукты, которые нужно есть при похудении

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Здоровье

Если вы стремитесь избавиться от лишних килограммов, то важно пересмотреть свое питание. Некоторые жирные продукты следует включить в рацион, так как правильные жиры способствуют улучшению работы органов, благотворно влияют на состояние кожи и волос, а также поддерживают иммунную систему. Этот совет дала врач Мария Капралова.

Врач Капралова назвала жирные продукты, которые нужно есть при похудении
Фото: Own work by Nevit Dilmen (talk) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она рекомендует обратить внимание на авокадо, поскольку этот фрукт является богатым источником антиоксидантов, которые помогают очищать организм от токсинов.

Кроме того, эксперт советует добавить в рацион растительные масла холодного отжима, такие как льняное, кунжутное или подсолнечное масло, в количестве достаточном для приема одной ложки в день.

Также в список полезных продуктов включены орехи, которые известны своим положительным влиянием на пищеварение и помощью в контроле аппетита. Среди них могут быть арахис, фундук, грецкие орехи, фисташки или пеканы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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