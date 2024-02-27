Запоры и раздражение: перебор паслёновых овощей как причина проблем со здоровьем

Обычно врачи советуют употреблять овощи в больших количествах, считая их полезными для здоровья. Однако оказалось, что не все овощи одинаково полезны в таких больших объёмах.
Речь идет о паслёновых овощах. В умеренном количестве они могут оказать благоприятное воздействие на организм.
Однако если употреблять слишком много картошки, помидоров или баклажанов, существует риск возникновения проблем.
Об этом подробно рассказал токсиколог Михаил Кутушов. Специалист отметил, что если потреблять эти овощи в избытке, они могут плохо перевариваться, накапливаться в кишечнике и вызывать запоры. Кроме того, возможно раздражение и воспаление слизистой оболочки ЖКТ, что повышает риск возникновения проблем с пищеварением.
Проблема заключается в содержании соланина. Это вещество присутствует в небольших количествах в сырых баклажанах, старых или проросших клубнях картофеля, а также в недозрелых помидорах.
Также Кутушов отметил, что при похудении лучше отказаться от паслёновых овощей. Дело в том, что они содержат крахмал, который может способствовать набору лишних килограммов и повышению уровня сахара в крови.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.