Запоры и раздражение: перебор паслёновых овощей как причина проблем со здоровьем

Your browser does not support the audio element.

Обычно врачи советуют употреблять овощи в больших количествах, считая их полезными для здоровья. Однако оказалось, что не все овощи одинаково полезны в таких больших объёмах.

Фото: Self-photographed by Photograph: Frank C. Müller, Frankfurt am Main is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International