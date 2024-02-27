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Запоры и раздражение: перебор паслёновых овощей как причина проблем со здоровьем

Токсиколог Кутушов рассказал об опасности томатов и картофеля

1:13
Здоровье

Обычно врачи советуют употреблять овощи в больших количествах, считая их полезными для здоровья. Однако оказалось, что не все овощи одинаково полезны в таких больших объёмах.

Токсиколог Кутушов рассказал об опасности томатов и картофеля
Фото: Self-photographed by Photograph: Frank C. Müller, Frankfurt am Main is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Речь идет о паслёновых овощах. В умеренном количестве они могут оказать благоприятное воздействие на организм.

Однако если употреблять слишком много картошки, помидоров или баклажанов, существует риск возникновения проблем.

Об этом подробно рассказал токсиколог Михаил Кутушов. Специалист отметил, что если потреблять эти овощи в избытке, они могут плохо перевариваться, накапливаться в кишечнике и вызывать запоры. Кроме того, возможно раздражение и воспаление слизистой оболочки ЖКТ, что повышает риск возникновения проблем с пищеварением.

Проблема заключается в содержании соланина. Это вещество присутствует в небольших количествах в сырых баклажанах, старых или проросших клубнях картофеля, а также в недозрелых помидорах.

Также Кутушов отметил, что при похудении лучше отказаться от паслёновых овощей. Дело в том, что они содержат крахмал, который может способствовать набору лишних килограммов и повышению уровня сахара в крови.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
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Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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