Зеленый секрет здоровья: несколько причин, почему кабачки это ваш новый лучший друг в кулинарии

Диетолог Королева назвала овощ, который помогает мгновенно справиться с отеками

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кабачки представляют собой овощ с множеством полезных свойств, и они подходят для потребления людьми любого возраста. В конце лета и начале осени особенно ценно включить этот продукт в свой рацион. Кабачки можно употреблять не только в сыром виде, но и приготовлять из них разнообразные блюда с небольшой термической обработкой.

Фото: openverse.org by Tony Hisgett is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Эксперт в области диетологии Маргарита Королева подчеркивает полезные качества этого овоща. Кабачки богаты витаминами В и С, содержат калий, натрий, кальций, магний, а также антиоксиданты и биофлавоноиды, которые способствуют поддержанию здоровья сосудов.