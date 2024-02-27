Зеленый секрет здоровья: несколько причин, почему кабачки это ваш новый лучший друг в кулинарии

Кабачки представляют собой овощ с множеством полезных свойств, и они подходят для потребления людьми любого возраста. В конце лета и начале осени особенно ценно включить этот продукт в свой рацион. Кабачки можно употреблять не только в сыром виде, но и приготовлять из них разнообразные блюда с небольшой термической обработкой.
Эксперт в области диетологии Маргарита Королева подчеркивает полезные качества этого овоща. Кабачки богаты витаминами В и С, содержат калий, натрий, кальций, магний, а также антиоксиданты и биофлавоноиды, которые способствуют поддержанию здоровья сосудов.
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