Почему сон играет ключевую роль в процессе снижения веса: экспертные советы

Психотерапевт Уханова рассказала, как сон влияет на похудение

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня каждый в состоянии подобрать себе программу для снижения веса. Однако, помимо физических упражнений и правильного питания, не следует пренебрегать значимостью сна. Этот фактор играет важную роль в процессе похудения.

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Такое утверждение было сделано психотерапевтом Натальей Ухановой.

Как отмечает специалист, в течение дня в нашем организме происходит синтез самых важных гормонов, ответственных за различные процессы. Важно учитывать, что их выработка зависит от циркадных ритмов.

Поэтому важно сохранять баланс между сном и бодрствованием. Гормоны, которые поддерживают иммунитет, способствуют снижению веса, запускают процессы регенерации, обычно вырабатываются с 23:00 до 02:00 ночи. Поэтому в это время рекомендуется отдыхать.

Перед сном рекомендуется воздержаться от просмотра телевизора и избегать использования гаджетов. Яркий свет этих устройств может помешать и разрушить выработку мелатонина.

Если человек несколько дней плохо спит, то ему будет сложнее контролировать чувство голода. В результате могут возникнуть проблемы с лишним весом.