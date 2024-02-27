Почему сон играет ключевую роль в процессе снижения веса: экспертные советы

Сегодня каждый в состоянии подобрать себе программу для снижения веса. Однако, помимо физических упражнений и правильного питания, не следует пренебрегать значимостью сна. Этот фактор играет важную роль в процессе похудения.
Такое утверждение было сделано психотерапевтом Натальей Ухановой.
Как отмечает специалист, в течение дня в нашем организме происходит синтез самых важных гормонов, ответственных за различные процессы. Важно учитывать, что их выработка зависит от циркадных ритмов.
Поэтому важно сохранять баланс между сном и бодрствованием. Гормоны, которые поддерживают иммунитет, способствуют снижению веса, запускают процессы регенерации, обычно вырабатываются с 23:00 до 02:00 ночи. Поэтому в это время рекомендуется отдыхать.
Перед сном рекомендуется воздержаться от просмотра телевизора и избегать использования гаджетов. Яркий свет этих устройств может помешать и разрушить выработку мелатонина.
Если человек несколько дней плохо спит, то ему будет сложнее контролировать чувство голода. В результате могут возникнуть проблемы с лишним весом.
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