Как оставаться в форме, если нет денег на спортзал: диетологи раскрыли секреты

Россиянам рассказали, как держать себя в форме, если нет денег на спортзал

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие быстро находят оправдание лишнему весу тем, что у них не хватает средств на оплату услуг личного тренера и абонемента в спортзале. Однако на самом деле существуют альтернативные способы.

Фото: Own work by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Разумеется, занятия на тренажерах под руководством инструктора могут помочь достичь формы за короткое время, но можно поддерживать свою форму и иными способами.

Как избавиться от лишнего веса без посещения тренажерного зала:

Переносите покупки самостоятельно

Носите пакеты из магазина, это будет отличной физической активностью. Начинайте с небольших нагрузок и постепенно увеличивайте.

Гуляйте

Запланируйте свои поездки так, чтобы было время прогуляться пешком. Быстрая ходьба способствует сжиганию калорий.

Пересмотрите свой рацион

Проверьте калорийность рецептов, предпочитая более здоровые варианты. Избегайте слишком тяжелой и жирной пищи.

Используйте лестницу

Лестница - отличное средство для тренировки мышц. Пользуйтесь ею в течение дня как можно чаще.

Пейте больше воды и чая

Вода и чай помогают активизировать обмен веществ и выводить токсины из организма. Предпочитайте воду с фильтром и чай без добавления сахара.

Убирайтесь

Уборка в доме также способствует сжиганию калорий. Поддерживайте чистоту, делая это с максимальной пользой для вашей фигуры.