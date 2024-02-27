Это "успокоительные" продукты, которые не вредят фигуре: рекомендации диетолога

Диетолог Мансурова рассказала, что есть при стрессе

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если под стрессом вы ощущаете желание утопить свои проблемы в еде, успокоить себя шоколадкой или кусочком пиццы, стоит помнить, что это может привести к проблемам с весом и здоровьем.

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В таких ситуациях лучше обратить внимание на более полезные продукты, которые могут успокоить, не нанося вреда вашей фигуре.

Диетолог Ирина Мансурова рекомендует обратить внимание на семь продуктов, которые благоприятно скажутся на вашем организме, не отразившись на вашей талии.

В ее мнении, в вашем рационе должны быть жирная морская рыба и овощи.

Также полезными будут ягоды, орехи, творог, зелень и кефир. Эти продукты помогут снять стресс, обогатят ваш организм витаминами и дадут вам силы для преодоления депрессивного состояния.

Однако важно помнить о мере и не увлекаться этими продуктами.

Некоторые из них довольно калорийны, поэтому необходимо уметь контролировать их потребление.