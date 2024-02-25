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4 эффективных секрета ускоренного похудения: тренировки, особые чаи, ягоды, белок

1:12
Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

При переходе на правильное питание похудение может занять длительное время, и многие теряют мотивацию, возвращаясь к привычным привычкам. Однако существуют простые и эффективные методики, которые помогут ускорить процесс сжигания жиров.

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Тренировки: Занятия спортом не обязательно проводить в тренажерном зале. Ежедневные комплексы упражнений в домашних условиях, даже по 10 минут в день, активизируют сжигание жиров и оказывают положительное воздействие на здоровье.

Особые чаи: Замените черный кофе на японский чай матча или китайские сорта напитка. Пуэр и белый чай отлично справляются с лишним весом, а имбирный напиток помогает контролировать аппетит.

Ягоды: Горсть любых ягод в день насытит организм витаминами и антиоксидантами, ускоряя процесс похудения. Облепиха, голубика, малина и клюква - отличные выборы.

Белок: Следите за уровнем белка в рационе, употребляя 1 грамм на каждый килограмм веса. Это не только поддерживает фигуру, но и оказывает положительное воздействие на здоровье.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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