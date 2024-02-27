Правильный уход за волосами: несколько советов специалистов для красоты и здоровья ваших волос

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Трихолог Кохас рассказала об опасности применения народных методов лечения волос

1:05
Здоровье

Использование народных методов для улучшения состояния волос — не лучшая идея, которая скорее может причинить вред, чем помочь. Об этом предупреждает врач-трихолог Ольга Кохас.

Трихолог Кохас рассказала об опасности применения народных методов лечения волос
Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт отмечает, что применение лука в масках для волос может вызвать раздражение кожи и нарушить ее защитный барьер. Вместо этого рекомендуется обратить внимание на специализированные препараты с экстрактом лука.

"Невозможно достичь необходимой концентрации полезных веществ, используя только растительные ингредиенты, такие как ромашка, крапива, береза, лук, чеснок или красный перец. Именно поэтому производят профессиональные экстракты", — поясняет она.

Также стоит остерегаться домашних масок на основе масел, которые могут провоцировать выпадение волос, вытягивая из них влагу.

Одновременно Шахова подчеркивает, что потребление алкоголя, продуктов, содержащих большое количество сахара, а также жирной и обработанной пищи может негативно сказаться на состоянии волос, включая их потерю.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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