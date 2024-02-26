Борьба с дефицитом витамина D: зимние продукты, богатые солнечным зарядом

Диетолог Стефански назвала лучшие источники витамина D

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В холодное время года многие чувствуют дефицит витамина D из-за ограниченного солнечного света. Этот "солнечный витамин" играет ключевую роль в поддержании иммунной системы и может быть получен из различных продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org by Superanton is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Витамин D важен для здоровья сердца и снижения воспалений. Диетолог Джули Стефански предупреждает, что низкий уровень этого витамина может привести к серьезным проблемам со здоровьем, особенно в зимний период, когда ультрафиолетовые лучи недостаточны.

Врачи рекомендуют включить в рацион продукты, богатые витамином D, такие как грибы, говяжья печень, яичные желтки, рыбий жир, соевое молоко, рыба, апельсиновый сок, хлопья и коровье молоко. Важно контролировать уровень этого витамина, поскольку избыток может вызвать нежелательные последствия, такие как рвота, усталость, обезвоживание, слабость и запор. Кроме того, врачи рекомендуют избегать солярия зимой для компенсации дефицита витамина D, так как это может увеличить риск развития рака кожи.