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Сколько сливок нужно добавлять в кофе: это позволит вам не превратить напиток в калорийную бомбу

Врачи рассказали, сколько сливок можно добавить в кофе без вреда для здоровья

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Здоровье

Утренний кофейный напиток может стать более восхитительным и питательным, если в него добавить молоко или сливки. Однако, если переборщить с этими добавками, можно превратить бодрящий кофе в молочный кофейный коктейль.

Врачи рассказали, сколько сливок можно добавить в кофе без вреда для здоровья
Фото: flickr.com by Alpha is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Достаточно всего лишь добавить одну чайную ложку молока на каждые 150 мл кофе. Если вы предпочитаете использовать сливки, то оптимальным будет порционное количество сливок объемом 20 мл.

Таким образом, можно наслаждаться великолепным и ароматным кофе, не вредя при этом вашей фигуре. Если у вас есть прозрачная кружка и винная пробка под рукой, вы можете воспользоваться забавным лайфхаком, чтобы точно отмерить необходимое количество молока.

Поставьте их рядом на одном уровне, затем налейте молоко или сливки в чашку до уровня пробки. Этого будет достаточно для приготовления бодрящего напитка.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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