Шоколадная радость в диете: как использовать тёмный шоколад для достижения желаемых результатов

Диетолог Беляева предложила худеющим есть не более 25 грамм темного шоколада в день

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Преподаватель Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева подчеркнула, что большинство диет предполагают полное отсутствие сладостей, однако шоколад может быть полезным в процессе снижения веса.

Фото: openverse.org by Dick Thomas Johnson is licensed under CC BY 2.0.

По её мнению, важно выбирать правильный вид шоколада и употреблять его в умеренных количествах. Она рекомендует отдавать предпочтение тёмному шоколаду, содержащему большое количество натурального какао и небольшое количество сахара. Такой продукт способствует снижению уровня стресса, вызываемого диетой, поскольку стимулирует выработку эндорфинов и серотонина, а также смягчает воздействие кортизола, что помогает предотвратить переедание.

Беляева отмечает, что масло какао, входящее в состав шоколада, обогащено мононенасыщенными жирными кислотами, которые способствуют ускорению обмена веществ и расщеплению жиров. Даже небольшой кусочек тёмного шоколада, по её словам, может значительно уменьшить чувство голода, благодаря содержанию клетчатки, которая обеспечивает долгосрочное насыщение.

Согласно современной диетологии, при снижении веса рекомендуется употреблять не более 25 граммов тёмного шоколада в день, уточняет эксперт. Это составляет примерно четверть стандартной 100-граммовой плитки или шесть кусочков, содержащих около 155 калорий.

Беляева предостерегает от употребления белого и молочного шоколада, так как они либо не содержат вовсе, либо содержат незначительное количество какао, но зато содержат большое количество сахара, животных жиров и иногда других добавок, что может быть вредным для здоровья.