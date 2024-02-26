Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На норвежском лайнере Norwegian Dawn заподозрили вспышку холеры
Кардиолог Соколов объяснил, почему быстрая ходьба — лучший вид кардиотренировки
На Первом канале стартует историческая драма "Союз спасения"
Госдеп США назвал фиктивными выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии
Форум многополярности объясняется законами физики: изолировать РФ не получается
Башкин: Дания закончила расследование по "Северным потокам" под давлением США
Дмитрий Песков отреагировал на слухи о матери Алексея Навального
Песков: ЦРУ еще до 2014 года готовило украинцев к подрывной работе в РФ
Когда пора менять автомобиль: советы эксперта по определению оптимального момента
Шоколадная радость в диете: как использовать тёмный шоколад для достижения желаемых результатов

Диетолог Беляева предложила худеющим есть не более 25 грамм темного шоколада в день

1:39
Здоровье

Преподаватель Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева подчеркнула, что большинство диет предполагают полное отсутствие сладостей, однако шоколад может быть полезным в процессе снижения веса.

Диетолог Беляева предложила худеющим есть не более 25 грамм темного шоколада в день
Фото: openverse.org by Dick Thomas Johnson is licensed under CC BY 2.0.

По её мнению, важно выбирать правильный вид шоколада и употреблять его в умеренных количествах. Она рекомендует отдавать предпочтение тёмному шоколаду, содержащему большое количество натурального какао и небольшое количество сахара. Такой продукт способствует снижению уровня стресса, вызываемого диетой, поскольку стимулирует выработку эндорфинов и серотонина, а также смягчает воздействие кортизола, что помогает предотвратить переедание.

Беляева отмечает, что масло какао, входящее в состав шоколада, обогащено мононенасыщенными жирными кислотами, которые способствуют ускорению обмена веществ и расщеплению жиров. Даже небольшой кусочек тёмного шоколада, по её словам, может значительно уменьшить чувство голода, благодаря содержанию клетчатки, которая обеспечивает долгосрочное насыщение.

Согласно современной диетологии, при снижении веса рекомендуется употреблять не более 25 граммов тёмного шоколада в день, уточняет эксперт. Это составляет примерно четверть стандартной 100-граммовой плитки или шесть кусочков, содержащих около 155 калорий.

Беляева предостерегает от употребления белого и молочного шоколада, так как они либо не содержат вовсе, либо содержат незначительное количество какао, но зато содержат большое количество сахара, животных жиров и иногда других добавок, что может быть вредным для здоровья.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Прага скоро может быть неприятно удивлена местью России Любовь Степушова Под Авдеевкой замечены танки Abrams, продолжается зачистка посёлка Крынки Дмитрий Плотников В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Последние материалы
Фильм "Мастер и Маргарита" продолжает бить рекорды по кассовым сборам
Как начать заниматься спортом и найти время
Александр Петров показал, как встретился с женой на улице
Зачем кошка отгрызает усы котят: подробное объяснение
Пушилин обвинил Зеленского в кратном занижении потерь ВСУ
ВТБ в 2024 году расширит сеть своих отделений
The Nation: США мечтают о "сгорбившейся" России
Беляши на скорую руку: получаются мягкие, воздушные, с потрясающим ароматом
Мошенники предлагают "вывод средств" через сайты — двойники Киви Банка
В Свердловской области 57-летняя женщина взяла миллион рублей в кредит и скрылась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников