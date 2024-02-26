Пошаговое руководство по похудению: это десять привычек для успешного результата

Нутрициолог Кузина назвала продукты, вызывающие целлюлит

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите сбросить лишний вес, но не знаете с чего начать? Все начинается с изменения привычек. Большие перемены в рационе и физической активности могут показаться пугающими, но даже маленькие, постепенные изменения могут привести к впечатляющим результатам. Нутрициолог Катерина Кузина поделилась несколькими такими.

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Не пропускайте завтрак

Утренний прием пищи очень важен, так как обеспечивает энергией на начало дня. Сделайте привычку завтракать каждый день, отдав предпочтение пище, богатой белками и питательными веществами.

Считайте калории

Ведение пищевого дневника или использование специальных приложений помогут контролировать потребляемые калории и осознавать свои привычки. Записывая то, что вы едите, вы сможете принимать более взвешенные решения и избегать переедания.

Увеличьте употребление овощей и фруктов

Овощи и фрукты богаты пищевыми волокнами, витаминами и минералами, но при этом низкокалорийны. Включайте их в свой ежедневный рацион, чтобы снизить желание к не самой полезной пище.

Пейте больше воды

Пейте достаточное количество воды в течение дня. Это помогает ускорить обмен веществ, выводить токсины, снижать чувство голода и улучшать пищеварение.

Умеренные порции

Научитесь употреблять пищу в небольших порциях. Это поможет контролировать калорийный прием, избегать переедания и поддерживать правильный метаболизм. Ваши глаза могут обманывать, так что уменьшение порций поможет снизить калорийный ввод.

Поддерживайте режим

Придерживайтесь определенного графика приема пищи – это может быть не очень увлекательно, но эффективно. Таким образом вы поможете своему организму регулировать аппетит и избегать переедания.

Здоровые перекусы

Заменяйте вредные перекусы на полезные, такие как фрукты, орехи, овощи. Это поможет уменьшить общий калорийный прием и предотвратить переедание.

Прогуливайтесь

Ежедневная тренировка в фитнес-клубе может показаться непосильной задачей для многих. Начните с малого, например, гуляйте не менее получаса каждый вечер. Это поможет увеличить общую активность и достичь поставленной цели по снижению веса.

Ешьте медленнее

Питайтесь медленно, наслаждайтесь едой и слушайте свое тело. Уменьшение скорости приема пищи поможет почувствовать насыщение и избежать переедания. Помните, что мозгу требуется время, чтобы понять, что вы уже наелись.

Позаботьтесь о своем отдыхе и психологическом благополучии

Хороший сон и отдых играют важную роль в общем здоровье и благополучии. Недостаточный сон может нарушить гормональный баланс, что затруднит процесс снижения веса. Стрессы могут привести к перееданию. Поэтому уделяйте внимание своему эмоциональному состоянию и находите время для отдыха.