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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, как неправильное питание сказывается на здоровье россиян

Мурашко заявил, что треть болезней россиян связана с неправильным питанием

1:26
Здоровье

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высказался о том, как важно придерживаться правильного питания, чтобы оставаться здоровым человеком. По словам министра, треть болезней россиян вызвана несбалансированным питанием и любовью к фастфуду.

Мурашко заявил, что треть болезней россиян связана с неправильным питанием
Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мурашко отметил, что даже самые опасные заболевания напрямую связаны с питанием и человек может избежать серьёзных проблем со здоровьем, всего лишь пересмотрев свой рацион.

"Важна и приверженность здоровому питанию — ожирение обусловливает до 30% риска развития болезней, включая сердечно-сосудистые и онкологические, которые в свою очередь являются ведущими причинами смертности населения", — сообщил министр, выступая на международной выставке-форуме "Россия".

Он добавил, что в идеале к медицинской помощи стоит прибегать лишь для профилактики, и подчеркнул, что людям, которые сами не стремятся к здоровому образу жизни и подрывают своё здоровье, бывает сложно помочь.

"Медицинские технологии помогают в профилактике, поддержании здоровья и реабилитации, но важно, чтобы сам человек хотел быть здоровым, и медицинские работники должны в приоритете держать это направление. Создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение грамотности граждан в вопросах здоровья, отказ от пагубных привычек — это то, что позволяет минимизировать риски развития хронических заболеваний", — подчеркнул Мурашко.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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