Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, как неправильное питание сказывается на здоровье россиян

Мурашко заявил, что треть болезней россиян связана с неправильным питанием

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высказался о том, как важно придерживаться правильного питания, чтобы оставаться здоровым человеком. По словам министра, треть болезней россиян вызвана несбалансированным питанием и любовью к фастфуду.

Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мурашко отметил, что даже самые опасные заболевания напрямую связаны с питанием и человек может избежать серьёзных проблем со здоровьем, всего лишь пересмотрев свой рацион.

"Важна и приверженность здоровому питанию — ожирение обусловливает до 30% риска развития болезней, включая сердечно-сосудистые и онкологические, которые в свою очередь являются ведущими причинами смертности населения", — сообщил министр, выступая на международной выставке-форуме "Россия".

Он добавил, что в идеале к медицинской помощи стоит прибегать лишь для профилактики, и подчеркнул, что людям, которые сами не стремятся к здоровому образу жизни и подрывают своё здоровье, бывает сложно помочь.

"Медицинские технологии помогают в профилактике, поддержании здоровья и реабилитации, но важно, чтобы сам человек хотел быть здоровым, и медицинские работники должны в приоритете держать это направление. Создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение грамотности граждан в вопросах здоровья, отказ от пагубных привычек — это то, что позволяет минимизировать риски развития хронических заболеваний", — подчеркнул Мурашко.