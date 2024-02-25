Как предотвратить атеросклероз: советы врача для мужчин

Врач Уланкина заявила, что атеросклероз у мужчин встречается чаще, чем у женщин

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Ольга Уланкина подчеркнула, что у мужчин выше вероятность развития атеросклеротических бляшек. Исследования указывают на связь этого явления с инфарктом миокарда и ишемическим инсультом.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению специалиста, женщины реже подвержены атеросклерозу из-за более высокой эластичности их сосудов.

"Статистика показывает, что атеросклероз встречается у мужчин значительно чаще, чем у женщин. Без лечения это состояние может привести к серьезным последствиям, таким как инсульт или сердечный приступ", — отметила Уланкина.

Атеросклероз характеризуется образованием холестериновых бляшек, что приводит к нарушению кровообращения. Это может привести к недостатку кислорода и питательных веществ для органов и тканей.

"Еще одним распространенным заболеванием у мужчин является тромбоз. Женщины защищены от этого благодаря эстрогенам, которых у мужчин нет", — добавила Уланкина.

В группу риска попадают мужчины старше 40 лет, ведущие неправильный образ жизни, включающий курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и неполноценное питание. Стресс и психоэмоциональное напряжение также оказывают негативное влияние на организм. Врач рекомендует придерживаться основных принципов здорового образа жизни и регулярно проходить медицинские обследования.