Как предотвратить атеросклероз: советы врача для мужчин

Врач Ольга Уланкина подчеркнула, что у мужчин выше вероятность развития атеросклеротических бляшек. Исследования указывают на связь этого явления с инфарктом миокарда и ишемическим инсультом.
По мнению специалиста, женщины реже подвержены атеросклерозу из-за более высокой эластичности их сосудов.
"Статистика показывает, что атеросклероз встречается у мужчин значительно чаще, чем у женщин. Без лечения это состояние может привести к серьезным последствиям, таким как инсульт или сердечный приступ", — отметила Уланкина.
Атеросклероз характеризуется образованием холестериновых бляшек, что приводит к нарушению кровообращения. Это может привести к недостатку кислорода и питательных веществ для органов и тканей.
"Еще одним распространенным заболеванием у мужчин является тромбоз. Женщины защищены от этого благодаря эстрогенам, которых у мужчин нет", — добавила Уланкина.
В группу риска попадают мужчины старше 40 лет, ведущие неправильный образ жизни, включающий курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и неполноценное питание. Стресс и психоэмоциональное напряжение также оказывают негативное влияние на организм. Врач рекомендует придерживаться основных принципов здорового образа жизни и регулярно проходить медицинские обследования.
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