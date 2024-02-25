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Балансируя между плюсами и минусами: несколько ключевых аспектов кетогенной диеты

Диетолог Соломатина рассказала, что кетодиета вызывает головные боли и упадок сил

2:06
Здоровье

Кетогенная диета, или кетодиета, представляет собой специальный способ питания, основанный на высоком потреблении жиров и низком содержании углеводов. Этот рацион способствует снижению веса за счёт изменения метаболизма, повышает чувствительность к инсулину, снижает уровень сахара в крови и улучшает общее самочувствие. Однако у такого подхода к питанию есть и свои недостатки.

Диетолог Соломатина рассказала, что кетодиета вызывает головные боли и упадок сил
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению врача-диетолога Елены Соломатиной, переход на кетоз стимулирует организм получать энергию из жировых запасов.

"Во время кетоза организм использует кетоновые тела — ацетоацетат, ацетон и бета-оксимасляную кислоту — в качестве основного источника энергии", — пояснила доктор.

Существует несколько видов кетодиет. Один из них предполагает потребление около 75% жиров, 20% белков и не более 5% углеводов от общей калорийности рациона.

"Также существует циклический подход, при котором периоды кето диеты чередуются с днями высокоуглеводного питания", — добавила эксперт.

На кетодиету рекомендуется включать такие продукты, как бекон, курица, индейка, сосиски, тунец, лосось, макрель, сметана, сливочное масло, сыр, яйца, орехи, овощи с низким содержанием калорий, авокадо и семена.

Соломатина отметила, что кетогенная диета действительно способствует быстрому снижению веса, но сопровождается рядом побочных эффектов.

"Могут возникнуть головные боли, запоры, резкое снижение мышечной массы и чувство слабости, вызванное нарушением метаболизма", — подчеркнула она.

Наиболее опасным является развитие кетоацидоза — патологического сдвига кислотно-щелочного баланса, что представляет серьёзную угрозу для здоровья и жизни человека.

Кроме того, несмотря на быстрое снижение веса при кетодиете, не гарантируется его стабильность, а усложнения в повседневной жизни и потенциальные негативные последствия для здоровья могут стать серьёзными препятствиями, заключила врач.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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