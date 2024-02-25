Превратите желание в реальность: секреты долголетия от ведущего эндокринолога

Эндокринолог Квасова рассказала, что режим питания и активность являются ключом к долгой жизни

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Желание долго и насыщенно жить является естественным для каждого из нас. Тем не менее, иногда этот путь может быть прегражден хроническими заболеваниями, такими как ожирение, анемия, гипертония и депрессия. Эндокринолог Анастасия Квасова поделилась некоторыми рекомендациями о том, как изменить привычки для улучшения здоровья.

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По мнению специалиста, контроль над распорядком дня и пищевыми привычками является ключевым. "Важно записывать длительность сна, состояние здоровья по утрам и соответствие вашей диеты нормам здорового питания. Исследования показывают, что оптимальное время для засыпания - до 22:30, когда начинается активное производство мелатонина", - отметила Квасова.

Эндокринолог также советует следить за питанием: избегать избытка сахара и мучных продуктов, а также обогащать рацион овощами, фруктами и зеленью. Кроме того, врач подчеркивает важность соблюдения баланса питания, особенно с учетом физической активности и возраста.

"Используйте шагомеры, чтобы отслеживать уровень активности в течение дня. Начните с утренней тренировки или вечерней гимнастики. Постепенно увеличивайте продолжительность занятий", - рекомендует Квасова.

Принятие этих мер станет ключом к долгой и активной жизни. Предупреждение заболеваний намного предпочтительнее их длительного лечения, заключила врач.