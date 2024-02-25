Преодолеваем аллергию весной: топ-приборы и советы для здорового воздуха в доме

Врачи рассказали, как справиться с аллергией весной

0:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для уменьшения негативного воздействия аллергии весной рекомендуется проветривать помещения и, по возможности, установить в квартире воздушные фильтры и увлажнители воздуха. Эти устройства могут эффективно снизить количество пыльцы в воздухе, что сделает жизнь в этот период более комфортной.

Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Также важно ограничить время нахождения на улице во время цветения растений и обострения аллергии. Если это неизбежно, рекомендуется использовать маску, чтобы уменьшить возможные негативные последствия и сделать пребывание на улице более приятным.