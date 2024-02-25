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Как фруктовые соки влияют на вес: рекомендации эксперта по эндокринологии

Эндокринолог Павлова рассказала, что употребление фруктовых соков ведет к лишнему весу

0:44
Здоровье

Эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова подчеркнула, что употребление фруктовых соков может быть связано с набором лишнего веса, особенно у детей.

Эндокринолог Павлова рассказала, что употребление фруктовых соков ведет к лишнему весу
Фото: pixabay.com by Pixel2013 is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Нам еще предстоит разобраться, почему свежевыжатые соки могут способствовать набору веса у детей, но не у взрослых. Возможно, есть некоторые проблемы с методиками исследований", - отметила специалист.

Она выделила фруктозу как потенциальную причину лишнего веса, поскольку даже та его часть, которая превращается в глюкозу, в конечном итоге может быть накоплена в организме в виде жира.

"В любом случае, рекомендуется предпочитать цельные фрукты (поедать их после основных приемов пищи) и употреблять обычную воду", - добавила Павлова.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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