Кардиолог Кореневич указала на необычный симптом кислородного голодания

Врач Кореневич: изменение формы ногтей может говорить о болезни сердца

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Анна Кореневич указала на необычный симптом, который говорит о кислородном голодании. Его называют пальцами Гиппократа, передаёт издание "Доктор Питер". Признак назвали в честь древнегреческого врача, который обратил на него внимание еще в V веке до нашей эры.

"Происходит утолщение концевых фаланг, которые становятся похожими на барабанные палочки, а ногти приобретают выпуклость, похожую на часовые стекла. Это состояние чаще встречается у мужчин", — отметила Кореневич.

Она добавила, что подобные изменения могут быть вызваны проблемами с сердцем или лёгкими, когда организм пытается максимально обеспечить кислородом жизненно важные органы. Из-за этого страдают периферические ткани, включая пальцы, которые не снабжаются кислородом. Благодаря данному процессу их соединительная ткань разрастается.

Медик предупредила, что у людей с хроническим дефицитом кислорода также повышен риск развития пневмонии и тяжелого дефицита кислорода на фоне любого ОРВИ, включая COVID-19.