Эволюция рака: изменяющийся ландшафт заболевания в современном мире

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Онколог Проничев рассказал о причинах развития рака у детей

1:42
Здоровье

По мнению экспертов в области медицины, рак становится все более распространенным явлением, что подтверждается грустным опытом. Онколог Максим Проничев указывает на несколько теорий, объясняющих возникновение злокачественных опухолей у детей, среди которых основную роль играют генетические мутации на уровне клеток.

Онколог Проничев рассказал о причинах развития рака у детей
Фото: Wikipedia by Dean Wissing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Стиль жизни также оказывает определенное воздействие на вероятность развития рака. Известно из медицинской практики, что у детей боль в животе может быть вызвана приобретенными нарушениями, такими как язва или гастрит. Причины таких заболеваний могут быть разнообразными, от генетической предрасположенности до неблагоприятного окружающего воздействия, они могут иметь как врожденный, так и приобретенный характер. Кроме того, на общее состояние человеческого организма влияют не только экологические факторы, но и уровень физической активности.

Медицина особое внимание уделяет онкологическим заболеваниям, затрагивающим центральную нервную систему, включая спинной и головной мозг. Например, в Нижегородской области у детей диагностируются разнообразные опухоли, такие как опухоли мочевого пузыря и почек, а также различные виды лимфом, лейкозов, сарком и нейробластомы.

Кроме того, опухоли, которые обычно встречаются у взрослых, такие как рак толстой кишки, могут проявляться и у детей. Это свидетельствует о том, что рак становится проблемой все более раннего возраста. Также возрастные особенности опухолей могут различаться, например, рак костной ткани чаще всего обнаруживается у подростков в период до или во время полового созревания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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