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Как избежать стресса и лишних килограммов: секреты активного отдыха

Нутрициолог Кузина рассказала, как отгулять длинные выходные и не растолстеть

1:29
Здоровье

Выбор между спортом и диваном с любимым сериалом — вечная дилемма, особенно в длинные выходные, например, в феврале. Нутрициолог Гульнара Кузина подчеркивает, что для здоровья и хорошей формы важно находить баланс между активным отдыхом и отдыхом на диване. Перегрузка тренировками также не является решением, по её мнению. Согласно Кузиной, этот баланс поможет справиться со стрессом, который накапливается за неделю.

Нутрициолог Кузина рассказала, как отгулять длинные выходные и не растолстеть
Фото: openverse by jeffk is licensed under CC BY 2.0

"В течение недели мы часто испытываем моральное утомление и стресс. Люди часто ищут утешения в переедании и употреблении алкоголя, что крайне негативно сказывается на организме", — поясняет Кузина.

Эксперт отмечает, что активный отдых помогает снять накопившийся стресс. Она подчеркивает важность проведения выходных с позитивной энергией, в то время как алкоголь приносит лишь временное облегчение. К тому же, утром после употребления алкоголя состояние организма ухудшается, а усталость остаётся. Более того, алкоголь содержит большое количество калорий, что может привести к набору лишних килограммов.

Хотя полное исключение жирной пищи из рациона не рекомендуется, важно соблюдать баланс. Кузина советует сочетать мясо и другие жирные продукты с овощами, а также ответственно подходить к выбору алкоголя. После ужина, богатого жирами, лучше отложить завтрак до позднего утра, чтобы дать организму время отдохнуть и очиститься.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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