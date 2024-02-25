Как избежать стресса и лишних килограммов: секреты активного отдыха

Нутрициолог Кузина рассказала, как отгулять длинные выходные и не растолстеть

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выбор между спортом и диваном с любимым сериалом — вечная дилемма, особенно в длинные выходные, например, в феврале. Нутрициолог Гульнара Кузина подчеркивает, что для здоровья и хорошей формы важно находить баланс между активным отдыхом и отдыхом на диване. Перегрузка тренировками также не является решением, по её мнению. Согласно Кузиной, этот баланс поможет справиться со стрессом, который накапливается за неделю.

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"В течение недели мы часто испытываем моральное утомление и стресс. Люди часто ищут утешения в переедании и употреблении алкоголя, что крайне негативно сказывается на организме", — поясняет Кузина.

Эксперт отмечает, что активный отдых помогает снять накопившийся стресс. Она подчеркивает важность проведения выходных с позитивной энергией, в то время как алкоголь приносит лишь временное облегчение. К тому же, утром после употребления алкоголя состояние организма ухудшается, а усталость остаётся. Более того, алкоголь содержит большое количество калорий, что может привести к набору лишних килограммов.

Хотя полное исключение жирной пищи из рациона не рекомендуется, важно соблюдать баланс. Кузина советует сочетать мясо и другие жирные продукты с овощами, а также ответственно подходить к выбору алкоголя. После ужина, богатого жирами, лучше отложить завтрак до позднего утра, чтобы дать организму время отдохнуть и очиститься.