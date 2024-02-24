Стало известно, какие продукты надо употреблять, чтобы достичь долголетия

Исследователь долгожительства из США Дэн Бюттнер в интервью Daily Mail указал, что ферментированные продукты и разнообразие растительной пищи в рационе помогают достичь долголетия.
Разнообразие растительной пищи способно подавлять воспалительные процессы. Такая еда насыщает витаминами, антиоксидантами, предупреждающими онкологию. Обилие клетчатки благотворно сказывается на работе желудка и кишечника.
Минимизация животного белка в рационе и наращивание числа бобовых и овощей поможет улучшить работу кишечника. Кроме того, блюда из фасоли легко готовятся.
По словам эксперта, долгой жизни способствуют сотни разновидностей грибов, лука, фасоли, маринованных огурцов и других ферментированных продуктов. Чередование свежих и ферментированных продуктов растительного происхождения обеспечит организму защиту от развития опасных патологий, в том числе сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.