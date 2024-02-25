Новая проблема: россиянам рассказали о новой необычной мужской болезни

Врач Косов рассказал о необычной мужской болезни

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Руководитель первого хирургического отделения в Пушкинской больнице, именуемой в честь профессора Розанова, врач Артём Косов поделился информацией о специфическом мужском заболевании.

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Он отметил, что мужчины часто беспокоятся о возможности слабой эрекции, однако важно помнить, что существует и обратная проблема. Врач привел пример случая из своей практики, когда он и его коллеги помогли пациенту, столкнувшемуся с последствиями приапизма.

Суть проблемы заключалась в том, что пациент принял две таблетки для усиления потенции в сочетании с алкоголем, что привело к сильной эрекции с болевыми ощущениями, отечностью и другими симптомами.

По словам доктора, ситуация могла закончиться крайне неблагоприятно, но к счастью, пациент незамедлительно обратился за медицинской помощью. Косов подчеркнул, что приапизм характеризуется продолжительной болезненной эрекцией, которая возникает самостоятельно, а не вследствие сексуального возбуждения. Это состояние встречается у 1–3 человек на 100 тысяч мужчин.

Доктор обратил внимание на то, что существует множество причин возникновения данного заболевания. В качестве примера он упомянул нейрогенный приапизм, который может быть следствием черепно-мозговой травмы. Тем не менее, при подозрении на эту проблему не следует предпринимать самостоятельные действия, а лучше обратиться за квалифицированной медицинской помощью.