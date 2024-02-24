Мурашко: Больничная летальность от инфаркта миокарда снизилась в России на 23,7% с 2018 по 2023 год

В России смертность от инфаркта миокарда за шесть лет снизилась более чем на 23%

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С 2018 по 2023 год в России больничная летальность от инфаркта снизилась на 23,7%, а от острых нарушений мозгового кровообращения - на 15,6%, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

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Сосудистые центры дополнились 100 новыми объектами, позволяющими спасать жизни при критических состояниях, благодаря эффективному оказанию экстренной медицинской помощи и качественной лекарственной терапии при выписке. Это уменьшает риск повторного инфаркта и инсульта.

В стране также снизилась смертность от новообразований на 4,3%, за шесть лет было построено 11 онкологических диспансеров и модернизировано 534 центра амбулаторной онкологии. Важным в этом процессе является создание инфраструктуры: за последний месяц открыты несколько крупных онкологических центров, оснащенные современным оборудованием.

Также прошло награждение 10 регионов за лучшие результаты в программе модернизации первичного звена здравоохранения, а Мурашко провел экскурсию для школьников на ВДНХ и рассказал о достижениях отечественного здравоохранения. Это мероприятие прошло под эгидой выставки-форума "Россия" в Москве.