Врач Бузунов рассказал, как стресс и график работы влияют на качество сна

Заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал, что стресс и нарушение биологических ритмов могут провоцировать бессонницу.
Стрессу подвержено почти всё население мегаполисов. Биологические ритмы нарушаются в том случае, если человеку приходится не спать раз в несколько дней. Такое происходит у работников, выходящих в ночные смены. К ним относятся, например, врачи, полицейские и операторы на телефоне. 20% россиян работают по такому графику.
"Проблема в том, что в ночное время организм функционирует одним образом, а в дневное — другим. Если же у человека постоянно меняется режим — дежурства то днём, то ночью, — организму приходится постоянно перестраиваться, что приводит к очень серьёзному биологическому износу. В итоге развивается не только бессонница, но и желудочно-кишечные расстройства, мигрени, нарушения работы щитовидной железы", — пояснил Бузунов.
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