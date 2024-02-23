Врач Бузунов рассказал, как стресс и график работы влияют на качество сна

Врач Бузунов назвал две главные причины бессонницы

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал, что стресс и нарушение биологических ритмов могут провоцировать бессонницу.

Фото: unsplash.com by Tony Lam Hoang is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Стрессу подвержено почти всё население мегаполисов. Биологические ритмы нарушаются в том случае, если человеку приходится не спать раз в несколько дней. Такое происходит у работников, выходящих в ночные смены. К ним относятся, например, врачи, полицейские и операторы на телефоне. 20% россиян работают по такому графику.

"Проблема в том, что в ночное время организм функционирует одним образом, а в дневное — другим. Если же у человека постоянно меняется режим — дежурства то днём, то ночью, — организму приходится постоянно перестраиваться, что приводит к очень серьёзному биологическому износу. В итоге развивается не только бессонница, но и желудочно-кишечные расстройства, мигрени, нарушения работы щитовидной железы", — пояснил Бузунов.

Ранее врач Татьяна Захарова рассказала, что одно киви за час до сна может существенно облегчить процесс засыпания.