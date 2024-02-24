Как образование влияет на вероятность рака: важные выводы исследовании

Врачи назвали связь между раком кожи и груди с уровнем образования

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования демонстрируют, что недостаточный уровень образования повышает вероятность возникновения раковых заболеваний. Особенно это относится к опухолям головного мозга, легких и горла.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Медики поясняют, что это частично связано с тем, что люди с низким образовательным уровнем обычно курят больше сигарет. Причины могут быть различными, начиная от генетических предрасположенностей и заканчивая образом жизни. Однако стоит отметить, что люди с низким уровнем образования чаще проживают в неблагоприятных условиях.

С другой стороны, когда речь идет о раке кожи и молочной железы, образованные люди находятся в зоне риска. Например, рак молочной железы чаще затрагивает женщин-карьеристок из-за отсроченного материнства. Кроме того, состоятельные люди проводят больше времени в странах с жарким климатом, что увеличивает риск избыточного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Эти полученные данные будут использованы в последующих исследованиях раковых заболеваний.