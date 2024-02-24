Здоровые финики: несколько причин внедрить их в питание прямо сейчас

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какой вред организму могут нанести финики

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роспотребнадзор поделился информацией о финиках, которые признаются ценным десертом и часто включаются в разнообразные блюда. Были описаны полезные свойства фиников и предупредил о противопоказаниях их употребления.

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Финики обладают значительным содержанием меди, железа, магния, цинка, марганца, калия, кальция и витаминов А, С, В1, В2, В6, а также содержат важные аминокислоты. По этой причине Роспотребнадзор рекомендует заменять сладости финиками. Эти фрукты способствуют борьбе организма с вирусными инфекциями, смягчают кашель, оказывают восстанавливающее и тонизирующее действие. Они полезны при анемии, гипертонии, повышенной активности мозга, а также благотворно воздействуют на сердце, почки и печень.

Благодаря обилию витаминов и микроэлементов финики рекомендуются людям, ведущим активный образ жизни, занимающимся спортом, а также пожилым людям для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако следует помнить, что употребление фиников может вызвать вздутие живота, неудобство в желудке или диарею.

Эксперты также акцентируют внимание на важности выбора качественных плодов: они должны иметь темно-коричневый оттенок и равномерную окраску, а аромат не должен намекать на начало процессов брожения, что может свидетельствовать о ненадлежащем хранении. Трещины на поверхности фиников могут быть следствием высыхания во время сушки, поэтому следует избегать слишком липких, жирных или обработанных сахарным сиропом плодов.