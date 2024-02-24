Индейка: идеальный источник белка для здорового питания

Диетолог Васильева рассказала, что суточную норму белка закроют 400 граммов индейки

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Полина Васильева рассказала, что сто граммов индейки могут покрыть около четверти ежедневной потребности в белке.

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Врач отметила, что многие исследования показывают, что оптимальное потребление белка должно составлять в среднем от 85 до 90 граммов в день. Кроме того, белок дополнительно расходуется при увеличенной физической активности, заболеваниях, стрессе, беременности и лактации у женщин.

Белок является основным строительным материалом для организма, необходимым для роста, развития и жизнедеятельности. Продукты животного происхождения, такие как рыба, куриные яйца, молочные продукты, субпродукты и мясо, богаты этим элементом. Растительный белок (из сои, риса, ржи, овса), хотя и переваривается хуже, также важен для сбалансированного питания.

Васильева отметила, что человек может получать достаточное количество белка из продуктов животного происхождения, но рекомендуется, чтобы половина потребляемых белков составляла животные источники, а остальную часть лучше получать из растительных источников.

Она пояснила, что хотя животные белки хорошо усваиваются организмом, их употребление ограничено из-за высокого содержания холестерина и насыщенных жиров, которые могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, при жарке мясных продуктов образуются канцерогены - вещества, способные вызвать рак.