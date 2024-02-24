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Набор мышечной массы: топ-5 продуктов животного происхождения, поддерживающих здоровье

Диетолог Микитюк рассказала, что мышечную массу лучше набирать за счет яиц, мяса птицы и молока

0:52
Здоровье

Лучшие продукты животного происхождения, способствующие набору мышечной массы, включают говядину, птицу, молоко и его продукты, а также рыбу и яйца, по словам диетолога Людмилы Микитюк. Эксперт отмечает, например, что в куриных яйцах содержится девять необходимых аминокислот, полезные жиры и витамин D.

Диетолог Микитюк рассказала, что мышечную массу лучше набирать за счет яиц, мяса птицы и молока
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Она также подчеркивает, что говядина обладает высококачественным белком, железом, цинком и витаминами группы В, а куриное мясо необходимо для поддержания и восстановления мышц, здоровья костей и поддержания веса.

Кроме того, Людмила Микитюк отмечает ценность молока и творога, богатого омега-3 жирными кислотами, рыбы, куриных яиц, содержащих высококачественный белок, девять необходимых аминокислот, полезные жиры и витамин D.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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