Не ждите рака! Больничный в любой день: секреты от юриста

Юрист Наталья Вайнберг отметила, что не стоит ожидать наступления рабочего дня, чтобы обратиться к врачу в случае заболевания, получить больничный лист и необходимые рекомендации по лечению. По её словам, процесс оформления больничного листа и получения консультации доступен в любой день, будь то рабочий, выходной или праздничный.
Она подчеркнула, что законодательством четко определены случаи, когда оплата временной нетрудоспособности не выплачивается. В этот список не входят нерабочие праздничные дни и выходные, которые, следовательно, будут оплачены согласно установленным нормам.
"Если сотрудник заболеет в праздничный день, например, 23 февраля, ему будут оплачены все дни больничного, включая выходные дни 24 и 25 февраля (суббота и воскресенье)", — пояснила Вайнберг.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.