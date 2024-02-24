Не ждите рака! Больничный в любой день: секреты от юриста

Юрист Вайнберг рассказала россиянам, как правильно оформлять больничный лист

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Юрист Наталья Вайнберг отметила, что не стоит ожидать наступления рабочего дня, чтобы обратиться к врачу в случае заболевания, получить больничный лист и необходимые рекомендации по лечению. По её словам, процесс оформления больничного листа и получения консультации доступен в любой день, будь то рабочий, выходной или праздничный.

Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government

Она подчеркнула, что законодательством четко определены случаи, когда оплата временной нетрудоспособности не выплачивается. В этот список не входят нерабочие праздничные дни и выходные, которые, следовательно, будут оплачены согласно установленным нормам.

"Если сотрудник заболеет в праздничный день, например, 23 февраля, ему будут оплачены все дни больничного, включая выходные дни 24 и 25 февраля (суббота и воскресенье)", — пояснила Вайнберг.