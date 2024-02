Не ждите рака! Больничный в любой день: секреты от юриста

Юрист Наталья Вайнберг отметила, что не стоит ожидать наступления рабочего дня, чтобы обратиться к врачу в случае заболевания, получить больничный лист и необходимые рекомендации по лечению. По её словам, процесс оформления больничного листа и получения консультации доступен в любой день, будь то рабочий, выходной или праздничный.

Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government