Психологические уловки: как правильно реагировать на непонравившиеся подарки

Психолог Игонина призвала благодарить нужно даже за "неудачные" подарки

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выражение благодарности следует практиковать даже в случае, когда подарок не совсем соответствует ожиданиям, однако важно делать это с умеренностью. Такое мнение высказала психолог Екатерина Игонина.

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По мнению Игониной, искренняя благодарность за подарок имеет большее значение, чем излишняя радость, поскольку это позволяет дарителю чувствовать себя уверенно в своем выборе. Она отмечает, что лучше всего открыто выразить свои чувства и объяснить, что подарок может быть не совсем подходящим, не подвергая сомнению искренность намерений дарителя.

"Спасибо за замечательный подарок, но у меня редко бывает возможность носить шерстяные вещи, так как мне всегда жарко", — рассказала психолог.

По мнению психолога, важно сохранять сбалансированное отношение к подаркам, которые могут показаться неуместными. Кроме того, излишняя радость от одного подарка может негативно сказаться на других дарителях.

Для избежания неприятных ситуаций и дискомфорта при выражении благодарности рекомендуется заранее продумать подходящие фразы. Важно подчеркнуть уникальность каждого подарка и оценить его с уважением.