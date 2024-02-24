Оптимизация пищеварения: несколько советов от врача-натуропата для лучшего здоровья

Врач Боуринг рассказала, почему пить воду во время еды вредно для организма

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди предпочитают пить воду, чай и другие напитки во время еды, но врач-натуропат Джанин Боуринг предупреждает, что это не лучшая практика.

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Пить жидкость во время приёма пищи может разбавить пищеварительные ферменты, необходимые для правильного переваривания пищи. Рекомендуется употреблять воду, чай и другие напитки до или после еды, чтобы не нарушать процесс пищеварения. Для предотвращения переедания эксперт советует пить тёплую воду непосредственно перед едой, так как это способствует активации пищеварения. Добавление немного лимонного сока в стакан с водой усилит этот эффект.

Кроме того, по мнению Джанин Боуринг, употребление небольшого количества тёплой воды или травяного чая после еды может успокоить и облегчить пищеварение, а также способствовать нормализации процесса дефекации.