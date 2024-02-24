Проблема отеков: как победить мешки под глазами с помощью советов профессионалов

Косметолог Баурамукова заявила, что мешки под глазами говорят о проблемах с гормонами

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отеки и мешки под глазами часто являются индикаторами проблем со здоровьем. Косметолог и пластический хирург Мадина Байрамукова поделилась советами по их устранению.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Основные причины мешков и отеков под глазами связаны с нарушениями в работе мочеполовой системы, сердечно-сосудистой системы, а также с гормональными дисбалансами. В таких случаях важно обратиться к врачам для профессиональной диагностики и назначения лечения основного заболевания. Отеки на различных участках тела могут также свидетельствовать о системных нарушениях в организме. Существуют и другие причины, которые могут вызывать мешки под глазами и их можно исправить путем изменения образа жизни, диеты, режима питья или прибегнув к косметическим процедурам.

Наиболее распространенной проблемой считается грыжа нижнего века, вызванная жировыми отложениями, которые образуют мешочки из-за ослабления мышц. Для исправления этой проблемы может потребоваться процедура нижней блефаропластики.

Также отек под глазами может быть вызван злоупотреблением инъекциями и наполнителями на основе гиалуроновой кислоты, которые удерживают воду и способны вызвать отечность. Ошибки в технике проведения инъекций могут ухудшить ситуацию, однако существуют способы исправления, включая инъекции гиалуронидазы, которые помогают расщепить неправильно введенные наполнители.