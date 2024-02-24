Уход за ушами: почему врачи рекомендуют оставить ватные палочки в стороне

Врач Вероника Матутите не советует прибегать к механическому удалению ушной серы. Врач подчеркнула, что использование ватных палочек для очистки ушей не всегда является безопасным методом. Как правило, нет необходимости удалять ушную серу, поскольку наши уши естественным образом самоочищаются.
Тем не менее, в некоторых случаях у некоторых людей могут образовываться серные пробки из-за различных заболеваний. Это может быть связано с излишками волос в слуховом проходе или особенностями анатомии уха.
Для поддержания гигиены достаточно удалять серу с внешней части ушной раковины, но внутрь уха лучше ничего не вводить.
"Использование ватных палочек — не лучший вариант при обнаружении скопления ушной серы, поскольку это может причинить вред вашему слуховому проходу и в конечном итоге привести к нарушению слуха", — пояснила Матутите.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.