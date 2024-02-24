Опасности похмелья: как избежать серьезных последствий

Нарколог Поликарпов призывает россиян вызывать скорую помощь при обморочном состоянии из-за похмелья

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После употребление алкоголя может представлять опасность для здоровья, особенно если сопровождается рвотой, сильной слабостью и обморочным состоянием. Об этом сообщил психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

Фото: openverse "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Поликарпов пояснил, что симптомы похмелья связаны с выводом организмом токсичных продуктов этанола. Обычно рекомендуется соблюдать постельный режим и употреблять большое количество жидкости, однако при серьезном похмелье это может быть недостаточно и представлять угрозу для здоровья и даже жизни.

По мнению специалиста, похмельный синдром неизбежен после любого употребления алкоголя, но его тяжесть может различаться. Частыми симптомами являются жажда, сухость во рту, тошнота, головная боль и тремор. Поликарпов настоятельно советует не пытаться "выпить похмелье", так как это только ухудшит ситуацию и затянет процесс очищения организма от вредных веществ.

Он отметил, что при серьезном похмелье могут возникнуть и более опасные симптомы, такие как обезвоживание из-за рвоты, учащенное сердцебиение, обморочное состояние и сильная слабость, указывающие на то, что организм не справляется с выводом токсинов. В случае предобморочного состояния рекомендуется вызвать скорую помощь.

Согласно врачу, сильное похмелье особенно опасно при наличии хронических заболеваний. Алкоголь негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему, почки, печень, нервную систему и желудочно-кишечный тракт. При наличии хронических заболеваний и опасных симптомов похмелья необходимо немедленно обратиться к врачу.

Поликарпов подчеркнул, что наиболее эффективным методом детоксикации и восстановления организма является инфузионная терапия. Она ускоряет вывод продуктов распада алкоголя и восстанавливает работу органов. Врач может также назначить витаминные препараты и средства для снятия стресса. Важно обратиться к врачу за помощью, поскольку только он сможет правильно оценить состояние пациента и принять решение о необходимости данного вида лечения.