Врач Захарова поделилась способом избавиться от бессонницы с помощью экзотического фрукта

Врач Захарова назвала киви отличным средством от бессонницы

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современный ритм жизни ухудшил качество сна многих людей или вовсе привёл их к бессоннице. Врач Татьяна Захарова рассказала, каким образом избавиться от этой проблемы без снотворного. Оказывается, всего одно киви за час до сна может улучшить сон без всяких таблеток.

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Для того чтобы человек мог быстро заснуть и его сон был качественным, необходимо, чтобы в организме вырабатывался мелатонин. В киви содержатся серотонин, антиоксиданты, фолиевая кислота и витамины группы B. Именно эти вещества помогают нормальной выработке мелатонина, что позволяет человеку быстрее расслабиться и прийти в состояние покоя, а это, в свою очередь, быстрее погружает в сон.

Если человек возьмёт за правило съедать за час до сна киви, уже через несколько недель он может заметить, что проблема засыпания разрешилась.

Захарова предупредила, что при всех полезных свойствах киви противопоказано людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.