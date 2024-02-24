Сладкие сновидения: как киви помогает бороться с бессонницей естественным образом

Сон играет важную роль не только в нашем общем благополучии, но и в поддержании здоровья. Недостаток сна может привести к серьезным проблемам, включая диабет и сердечные заболевания.
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Если вы страдаете от бессонницы, не обязательно прибегать к применению снотворных препаратов. Оказывается, есть естественный способ улучшить качество сна, который связан с употреблением киви.
Семейный врач Татьяна Захарова раскрыла один интересный секрет: этот маленький фрукт с ярким вкусом не только приятное угощение, но и помощник для здорового сна. Киви, обогащенный антиоксидантами, серотонином, фолиевой кислотой и витаминами группы B, способствует выработке мелатонина, который является основным гормоном, регулирующим сон. Исследования подтверждают его ценность как естественного снотворного средства.
Чтобы ощутить положительные изменения, достаточно съедать одно киви за час до сна в течение четырех недель. Время бодрствования будет сокращаться, а сон станет более глубоким и восстанавливающим.
Однако стоит помнить, что у киви могут быть противопоказания, такие как аллергия, проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие заболевания. Поэтому перед внесением изменений в рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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