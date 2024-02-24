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Сладкие сновидения: как киви помогает бороться с бессонницей естественным образом

Терапевт Захарова заявила, что киви поможет избавиться от бессонницы за четыре недели

1:20
Здоровье

Сон играет важную роль не только в нашем общем благополучии, но и в поддержании здоровья. Недостаток сна может привести к серьезным проблемам, включая диабет и сердечные заболевания.

Терапевт Захарова заявила, что киви поможет избавиться от бессонницы за четыре недели
Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)” is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Если вы страдаете от бессонницы, не обязательно прибегать к применению снотворных препаратов. Оказывается, есть естественный способ улучшить качество сна, который связан с употреблением киви.

Семейный врач Татьяна Захарова раскрыла один интересный секрет: этот маленький фрукт с ярким вкусом не только приятное угощение, но и помощник для здорового сна. Киви, обогащенный антиоксидантами, серотонином, фолиевой кислотой и витаминами группы B, способствует выработке мелатонина, который является основным гормоном, регулирующим сон. Исследования подтверждают его ценность как естественного снотворного средства.

Чтобы ощутить положительные изменения, достаточно съедать одно киви за час до сна в течение четырех недель. Время бодрствования будет сокращаться, а сон станет более глубоким и восстанавливающим.

Однако стоит помнить, что у киви могут быть противопоказания, такие как аллергия, проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие заболевания. Поэтому перед внесением изменений в рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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