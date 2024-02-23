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Эти продукты ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке: убьете все полезное и себя

Диетолог Мойсенко указала на продукты, которые опасно разогревать в микроволновке

1:20
Здоровье

Продукты, содержащие жиры, включая молоко, могут стать вредными при нагревании в микроволновой печи, предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Римма Мойсенко.

Диетолог Мойсенко указала на продукты, которые опасно разогревать в микроволновке
Фото: openverse "amazing microwave" by jmv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Излучение, исходящее от микроволнового устройства, может изменить химические свойства жиров, что может привести к образованию трансжиров, видов насыщенных жиров, вредных для здоровья человека.

"Например, не рекомендуется нагревать молоко в микроволновке, это также относится к продуктам детского питания," — пояснила Мойсенко.

Она отметила, что еще более опасно нагревать в микроволновке продукты, которые уже содержат трансжиры, такие как фастфуд, поскольку под воздействием излучения они могут преобразоваться в токсичные соединения.

Врач рекомендует нагревать жирные продукты на газовой или электрической плите, а для детского питания использовать специальные устройства.

"Это не представляет опасности, если это первичный нагрев охлажденных продуктов. Однако повторный нагрев, как правило, неблагоприятен для любого продукта, включая воду," — отметила диетолог.

По словам врача, при повторном нагревании блюд в микроволновой печи разрушаются не только молекулы жиров, но и других питательных веществ, таких как белки и углеводы. В результате продукт может полностью или частично потерять свою пищевую ценность.

Автор Илья Панфёров
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