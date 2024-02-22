Стоматолог Шокиров рассказал, как проявляется "компьютерный кариес" и кто больше всего ему подвержен

Стоматолог Шокиров рассказал о симптомах "компьютерного кариеса"

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматологи различают разные виды кариеса. Не так давно они выявили ещё одну — типично современную — разновидность этой болезни и дали ей название "компьютерный кариес". Стоматолог Бахтиер Шокиров рассказал об особенностях такого кариеса.

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Чаще всего такой вид кариеса наблюдается у айтишников и игроманов, которые сутки напролёт сидят за компьютером и даже едят, не вставая с места. По словам Шокирова, такие люди часто забывают почистить зубы. На бугорках жевательной поверхности их зубов и образуется кариес.

"Люди, которые много работают за компьютером, не отвлекаясь на полноценные завтраки, обеды и ужины, — программисты, игроманы и просто компьютерные работоголики, часто едят всё подряд, не чистят зубы, сутками сидят с сомкнутыми зубами, из-за этого и возникает такая проблема", — объяснил врач в интервью изданию "Доктор Питер".

Ещё один симптом "компьютерного кариеса" — сухость во рту. Тем, кто постоянно её ощущает, Шокиров порекомендовал срочно обратиться к стоматологу.